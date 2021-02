Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - BAB 81: Unfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 81 Gemarkung Leonberg. Der 46-Jährige Fahrer eines Sattelzuges wollte gegen 19:30 Uhr auf Höhe des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Würzburg auf den rechten Fahrstreifen der vierspurigen Fahrbahn wechseln. Hierbei übersah er mutmaßlich eine 56-Jährige mit ihrem VW. Durch den Zusammenstoß kam der VW ins Schleudern und kollidierte erst mit der Betonwand des Tunnels und anschließend mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Ford Transit. Während der 49-Jährige Fordfahrer unverletzt blieb, wurde die 56-Jährige leichtverletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide linke Fahrstreifen gesperrt werden.

