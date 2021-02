Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1100 in Ludwigsburg verletzt. Der 28-Jährige war gegen 16:40 Uhr mit seiner Honda in Richtung Marbach unterwegs. Auf gerader Strecke verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Fahrer musste durch den Rettungsdienst schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

