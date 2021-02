Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1674/ Affalterbach: Alkoholisierter Audi-Fahrer schleudert gegen Baum - Beifahrerin schwerverletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 21:30 Uhr auf der Kreisstraße 1674 (K1674) zwischen Affalterbach und Burgstall an der Murr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach fuhr ein 45-jähriger Audi-Lenker mit seiner 43-jährigen Beifahrerin bei Regen über die an dieser Stelle abschüssige K1674 von Affalterbach kommend in Richtung Burgstall an der Murr. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einer später festgestellten Alkoholisierung verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam an den rechten unbefestigten Fahrbahnrand und überfuhr einen Leitpfosten. In der Folge prallte der Wagen mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, drehte sich und kam in der Grünfläche zum Stillstand. Bei dem Zusammenprall wurde die Beifahrerin schwer und der 45-Jährige leicht verletzt. Ersthelfer retteten die Frau aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung des 45-Jährigen. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Die verursachten Sachschäden waren bislang noch nicht beziffert.

