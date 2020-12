Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter VW bei Unfall beschädigt

Verursacher gesucht

GeldernGeldern (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstag (22.12.2020) auf der Martinistraße. Die Besitzerin eines VW Polo hatte ihren Wagen gegen 19:00 Uhr unbeschädigt auf Höhe der Hausnummer 10 am Straßenrand in Fahrtrichtung Kevelaer-Wetten abgestellt.

Als sie gegen 21:15 Uhr zu ihrem Polo zurückkehrte entdeckte sie einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel des Polos. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt, ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

