Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Mehrere Straßenlaternen beschädigt

Gemeinde Kranenburg setzt Belohnung aus

KranenburgKranenburg (ots)

Im Laufe des Monats Dezember wurden insgesamt drei Straßenlaternen in der Gemeinde Kranenburg, vermutlich bei Verkehrsunfallfluchten beschädigt.

Zwischen Donnerstag (03.12.2020) und Freitag (04.12.2020) wurde im Kranenburger Ortskern auf der Große(n) Straße eine historische Straßenlaterne umgefahren und vollständig zerstört. Der Schaden beläuft sich hier auf 3000,- Euro.

Am Donnerstag (17.12.2020) wurde eine Unfallbeschädigung an einer Laterne an der Wanderstraße, auf Höhe der Hausnummer festgestellt. Die Laterne wurde irreparabel beschädigt. Hier wird der Schaden mit 4000,- Euro beziffert.

Eine weiterer durch einen Unfall verursachter Schaden an einer Straßenlaterne auf der Alart-von-Eyl-Straße in Nütterden wurde bei Baumpflegearbeiten am Freitag (18.12.2020) entdeckt. Die Schadenshöhe liegt in diesem Fall bei ca. 1800,- Euro.

Keine der drei Beschädigungen wurde von einem Verursacher gemeldet. Die Gemeinde Kranenburg hat daher jeweils eine Belohnung in Höhe von 200,- -zweihundert- Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

