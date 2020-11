Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Auto kippt auf Dach

NeuenkirchenNeuenkirchen (ots)

Ein 22-jähriger Rheinenser ist am Mittwoch (04.11.2020) gegen 20.35 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße Hollich (L583) abgekommen. Mit seinem schwarzen Skoda fuhr er in den Graben, dort kippte der Wagen aufs Dach. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde nur leicht verletzt. Der 22-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge an der Kreuzung Emsdettener Straße ins Straucheln geraten, als er die Linkskurve nach der Kreuzung mit überhöhter Geschwindigkeit nahm. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell