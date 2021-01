Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in das Gymnasium Alfeld

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

(gz)Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 20.01.2021 nach Einschlagen eines Glaseinsatzes einer Außentür in einen Lagerraum ein. Hier entwendeten sie zwei dort abgestellte Crossräder der Marke Bulls Camerlengo, 24 Zoll Rahmengröße. Auffällig sind die typischen Hochlenker der Crossräder. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Hinweise werden an die Polizei Alfeld, 05181/ 91160 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell