Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Süd: Handtasche geraubt - Seniorin leicht verletzt - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (10. November 2020) hat ein Mann eine Seniorin überfallen und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:30 Uhr fuhr die 82-jährige Krefelderin mit ihrem Fahrrad über die Alte Gladbacher Straße in Richtung Tackheide. Plötzlich stellte sich ein ihr entgegenkommender Radfahrer in den Weg. Er riss die Handtasche aus dem Fahrradkorb an sich, woraufhin die Seniorin zu Boden stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt. Anschließend schob sie ihr Fahrrad nach Hause.

Einige Stunden später suchte sie mit ihrer Tochter eine Polizeiwache auf.

Der Täter trug eine dunkle Jacke. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (539)

