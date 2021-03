Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter aus Hausflur gestohlen - In Vereinsheim eingebrochen - Installationskabel gestohlen

Fulda (ots)

E-Scooter aus Hausflur gestohlen

Fulda - Einen E-Scooter stahlen Unbekannte am Sonntagabend (07.03.) aus einem Mehrfamilienhaus im Wallweg. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 600 Euro und wurde zwischen 20 und 23 Uhr aus dem Hausflur gestohlen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidiums Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Vereinsheim eingebrochen

Hünfeld - In das Vereinsheim eines Golfclubs im Stadtteil Sargenzell drangen Unbekannte am späten Montagabend (08.03.), gegen 21:50 Uhr, gewaltsam über ein Fenster ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und stahlen rund 20 Euro Münzgeld. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Installationskabel gestohlen

Künzell - Zwischen Samstag (06.03.) und Sonntag (07.03.) stahlen Unbekannte von einer im Rohbau befindlichen Baustelle Installationskabel im Wert von rund 400 Euro. Die Baustelle befindet sich in Pilgerzell in der Straße "An der Hut".

