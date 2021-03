Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am Dienstag (09.03.), gegen 19:05 Uhr, parkte eine Rotenburger Pkw-Fahrerin ihren weißen Skoda in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in der Breitenstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den geparkten Pkw im Bereich des hinteren linken Kotflügels und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen älteren 3er BMW.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter 06623-937-0.

Gefertigt:

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell