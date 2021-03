Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld, Kradfahrer verunglückt tödlich

Breckerfeld (ots)

Am Sonntag, den 28.03.2021 befuhr ein 21-jähriger Essener mit seinem Motorrad Yamaha die L699 in Breckerfeld. In Höhe der Ortschaft Holthausen rutschte plötzlich das Hinterrad weg und er kam zu Fall. Dabei rutschte er gegen eine Leitplanke und erlitt tödliche Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L699 in dem Bereich komplett gesperrt.

