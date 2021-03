Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch am Werde

Gevelsberg (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende (26.03. bis 28.03) zunächst erfolglos die Haustür eines freistehenden Mehrfamilienhauses am Werde aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, machten sie sich an einer Terrassentür der Erdgeschosswohnung zu schaffen. Es gelang ihnen die Tür aufzuhebeln und sie gelangten in die Wohnung. Sie entwendeten diverses DJ Equipment. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

