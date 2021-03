Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Wer kann Hinweise zur Identität dieser Frau geben?

Bild-Infos

Download

Schwelm (ots)

Am 28.09.2020 wurde einer damals 86-jährigen Schwelmerin in der Schwelmer Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Bereits kurze Zeit später wurde mit der gestohlenen Bankkarte in der Geschäftsstelle der Sparkasse an einem Geldautomaten Geld von dem Konto der Schwelmerin abgehoben, hierbei wurde die Täterin gefilmt. Nun sind die Fotos für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer kennt diese Frau? Hinweise können Sie unter dem Link oder der Telefonnummer 02333-91664000 abgeben. Bilder finden Sie unter diesem Link: https://url.nrw/4AD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell