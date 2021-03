Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerverletzt nach Wohnungsbrand

Hamm-Heessen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagmorgen, 15. März, gegen 8.50 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Hue-Straße. Der 52-jährige Mieter der Wohnung kam mit einer Rauchgasvergiftung schwerverletzt in ein Krankenhaus. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Genaue Angaben zur Höhe des Sachschadens können noch nicht gemacht werden werden. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell