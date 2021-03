Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Kennzeichendiebe in Heessen

Hamm-Heessen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 14. März, auf Montag, 15.März, entwendeten unbekannte Täter erneut mehrere Fahrzeugkennzeichen in Heessen. Dabei entfernten sie die hinteren Kennzeichen mit HU-Plakette und Siegel von Fahrzeugen, die in der Asternstraße und am Irisweg abgestellt waren. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

