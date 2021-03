Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher trinken Milch

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Einbruch in eine Pflegeeinrichtung an der Südstraße kam es in der Zeit zwischen Samstag, 13. März, 22.15 Uhr, und Sonntag, 14. März, 21 Uhr.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch einen Hintereingang Zutritt in das Gebäude und brachen Büroschranke auf. Anschließend tranken sie Milch, die zuvor aus einem Kühlschrank genommen wurde. Vermutlich nach dem Auslösen eines akustischen Alarms flüchteten die Einbrecher. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder über E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell