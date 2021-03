Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spind- und Kelleraufbrüche in Seniorenheim

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit vom 13.März 2021, 14 Uhr bis 14.März 2021, 05:45 Uhr, wurden in einem Seniorenheim am Nordenwall mehrere Spinde in einer Umkleide aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Seniorenzentrum und brachen dort zahlreiche Spinde in einer Damenumkleide auf. Zur Schadenshöhe und zum Diebesgut können noch keine abschließenden Aussagen getätigt werden. Im Nachgang zu den festgestellten Spindaufbrüchen wurde bemerkt, dass im Kellergeschoss mehrere Kellerräume aufgebrochen wurden. Hier kann der Tatzeitraum vom 09. März, 12 Uhr bis 14. März, 07 Uhr eingegrenzt werden. Auch bei den Kelleraufbrüchen können noch keine Angaben zum Diebesgut oder der Schadenshöhe gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

