Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährliche Körperverletzung an 11-jährigem Jungen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 11-jähriger Junge wurde am Freitag, 12. März, gegen 15.40 Uhr auf dem Wilhelm-Raiffeisen-Platz von einem unbekannten Erwachsenen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Der 11-Jährige hatte zuvor Streit mit einem anderen 11-jährigen Jungen, als der Mann mit einem blau-weißen Pedelec auf den alten Bockum-Höveler Marktplatz fuhr. Der Mann schlug den 11-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und trat den Minderjährigen mehrfach. Zudem schob der Täter mehrfach sein Fahrrad gegen den Rücken des Geschädigten, als er am Boden lag. Anschließend flüchtete der Schläger mit seinem Pedelec. Der Verletzte konnte nach Erstversorgung durch einen Krankenwagen seiner Mutter übergeben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

