Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Bußgeldverfahren gegen 22-Jährigen

VerdenVerden (ots)

Sowohl der Landkreis Verden als auch Beamte der Polizei Verden kontrollierten am Dienstagvormittag in der Fußgängerzone die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Wochenmarkt zu tragen. Dabei wurde festgestellt, dass nahezu alle Marktbesucherinnen und Marktbesucher sich an die Regeln hielten. Und wenn die Kontrolleure mal an eine Regel erinnern mussten, dann wurde der Bitte auch stets umgehend nachgekommen. Nur in einem Fall wollte ein 22-Jähriger Fall der Bitte, eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Wochenmarkt zu tragen, nicht nach. Er zog den Pullover zwar über über die Nase, ließ ihn dann aber wieder herunterrutschen und ignorierte die Beamten. Die Kontrolleure stoppten den jungen Mann daraufhin und baten nochmals mehrfach um Einhaltung der Regeln. Da er sich uneinsichtig zeigte, baten die Beamten um Aushändigung des Ausweises. Weil der Mann auch dem nicht nachkam und stattdessen verwirrte Äußerungen tätigte, wurde er zur Feststellung seiner Identität zur Wache der Polizei Verden mitgenommen. Zur Eigensicherung wurde der Mann gefesselt. Auf der Wache konnte die Identität des 22-Jährigen letztlich festgestellt werden, woraufhin er entlassen wurde. Ihn erwarten nun hohe Bußgelder wegen seiner Weigerung, den Beamten die Identität sofort mitzuteilen sowie wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

