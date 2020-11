POL-VER: ++ Flex gestohlen ++ Gartengeräte gestohlen ++ Polo-Fahrer verletzt ++ Autofahrer verletzt Fußgängerin ++ Verletzte und hoher Sachschaden ++ Feuer in der Küche ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Flex gestohlen

Achim. Aus einem an der Scharnstraße geparkten Kleintransporter entwendeten unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes eine Flex. Unklar ist, wie die Täter das Fahrzeug öffneten konnten oder ob der Wagen überhaupt abgeschlossen war. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Gartengeräte gestohlen

Langwedel. Vom Gelände einer Friedhofsgärtnerei am Kirchweg stahlen zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh unbekannte Täter diverse Gartengeräte. Um an die motorbetriebenen Geräte zu gelangen, hatten die Diebe mehrere Container gewaltsam geöffnet. Die Polizeistation Langwedel ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04232/934910 zu melden.

Polo-Fahrer verletzt

Ottersberg/Fischerhude. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Straße (L154) wurde am Montag kurz vor 6 Uhr ein VW Polo-Fahrer leicht verletzt. Der 54-Jährige befuhr den Müslüttens-Damm und wollte die Lilienthaler Straße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 61-jährigen Nissan-Fahrerin, die in Richtung Rutenbarg unterwegs war. Bei der Kollision erlitt der 54-Jährige leichte Verletzungen. Der Polo musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 5000 Euro.

Autofahrer verletzt Fußgängerin

Verden. Eine 35-jährige Fußgängerin ist am Montagvormittag kurz vor 10 Uhr auf dem Fußgängerüberweg der Unteren Straße von einem Auto erfasst wurde. Der 76-jährige VW-Fahrer bremste vor dem Zebrastreifen zu spät, so dass es zum Zusammenstoß mit der Frau kam, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Gegen die Autofahrer leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Verletzte und hoher Sachschaden

Verden. Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 17 Uhr auf der Lindhooper Straße (L171). Eine 84-jährige VW-Fahrerin befuhr die L171 aus Stadtmitte kommend in Richtung Kirchlinteln. In Höhe der Zufahrt zum Landkreisgebäude fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen hier verkehrsbedingt wartenden Nissan auf, in dem eine 44-jährige Frau am Steuer saß. Der Nissan wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschoben, woraufhin es hier zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda kam, der von einem 37-jährigen Mann gelenkt wurde. Die 84-Jährige, die 44-Jährige sowie ein 38-jähriger Mitfahrer im Nissan erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuer in der Küche

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag mussten Feuerwehr und Polizei kurz vor 12 Uhr zu einem Brand in die Sophienstraße ausrücken. In der Küche eines dortigen Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen, dass die Brandbekämpfer schnell unter Kontrolle brachten und löschten. Es entstand erheblicher Sachschaden, Verletzte waren jedoch nicht zu beklagen, da die Bewohner das Haus selbstständig rechtzeitig verlassen hatten. Ein Rettungswagen war nur vorsorglich am Brandort, Personen mussten jedoch nicht behandelt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeikommissariat Osterholz geführt. Nach derzeitigem Stand liegt die Ursache des Feuers in einer Überlastung einer Steckdosenleiste.

