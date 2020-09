Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichen am Marktplatz entwendet

Rhaunen (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag wurde in der Zeit zwischen 07.20Uhr und 13.30Uhr an einem weißen Peugeot das hintere Kennzeichen entwendet.

