POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Geldbörse aus Rollator gestohlen

Verden. Am Dienstagvormittag ist eine 53-jährige Frau in einem Geschäft in der Fußgängerzone bestohlen worden. Der Dieb entwendete aus der Ablage ihres Rollators aus der Handtasche heraus unbemerkt die Geldbörse samt Bargeld, Geldkarten und Ausweispapiere. Derzeit liegen keine Hinweise zu dem Täter vor. Die Polizei rät dringend dazu, Wertgegenstände weder in Rollatoren noch in Fahrradkörben oder ähnlichen Orten aufzubewahren. Geldbörse und Co. gehören in verschlossene Innentaschen eng am Körper.

Geldbörse aus Jackentasche gestohlen

Langwedel. In einem Supermarkt an der Hauptstraße wurde am Dienstagvormittag eine 81-jährige Frau bestohlen. Der Taschendieb griff während des Einkaufs der Frau offenbar unbemerkt in deren Jacke und gelangte so an die Geldbörse samt Bargeld und EC-Karten. Letztlich entkam der Täter unerkannt. Die Polizei rät, Portemonnaies und andere Wertgegenstände unbedingt in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen, damit Langfinger keine Chance haben.

Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Achim. Am Dienstag gegen 18 Uhr wurde eine Kundin in einem Modegeschäft an der Obernstraße von zwei Dieben bestohlen. Das Duo, eine Frau sowie eine weitere nicht näher beschriebene Person, baten die Frau im Geschäft darum, eine Jacke offenbar zur Ansicht anzuprobieren. In dieser Situation gelang es den Trickdieben, die Frau so abzulenken, dass sie ihr unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche stehlen konnten. Den Verlust des Portemonnaies stellte die Geschädigte erst später fest. Bei der Diebin handelte es sich eine 165 cm große und schlanke Person, etwa 25 Jahre alt. Sie trug einen schwarzen, knielangen Steppmantel. Die Polizei rät: Um derartige Taten nicht zu ermöglichen, sollte man stets achtsam sein. Außerdem sollten Wertgegenstände wie die Geldbörse in verschlossenen Innentaschen eng am Körper aufbewahrt und nur an der Kasse hervorgeholt werden.

Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke zockt Frau ab

Verden/Dauelsen. Erneut hat ein falscher Mitarbeiter der Stadtwerke sein Unwesen getrieben. Am Dienstag gegen 10 Uhr klingelte der Straftäter bei einer Frau, die am Mühlenweg wohnt, an der Haustür. Der vermeintliche Handwerker gab vor, dass er die Gasheizung inspizieren müsse. Dreist und mit Nachdruck forderte er, in das Haus gelassen zu werden, da sonst Folgekosten für die Bewohnerin entstehen würden. Während der Täter die Frau im Haus schließlich ablenkte, stahl dieser oder ein unbekannter zweiter Täter, der sich womöglich unbemerkt in das Haus geschlichen hat, Bargeld und Schmuck. Das Fehlen des Diebesgutes stellte die Geschädigte erst fest, als der Täter bereits fort war. Von dem Täter, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, liegt eine Beschreibung vor. Bei ihm handelt es sich um einen Ende 20 Jahre alten und gepflegt wirkenden Mann, der rund 180 cm groß und eine normale bis kräftige Statur hat. Er ist dunkelblond, sprach akzentfreies Deutsch und trug hellbraune Kleidung mit angestecktem Schild der Stadtwerke. Hinweise zu dem beschriebenen Mann sowie möglichen weiteren verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen. Die Beamten empfehlen außerdem, die Eingangstür mit vorgelegtem Sperrriegel zu öffnen. Außerdem sollten grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung gelassen werden. Zudem sollte sich immer der Mitarbeiterausweis gezeigt und dieser geprüft werden. Im Zweifel sollte vor dem Einlass die entsprechende Behörde unter der selbst herausgesuchten Telefonnummer angerufen werden und eine Vertrauensperson vor dem Einlass hinzugeholt werden. Darüber hinaus sollten nur Handwerker in die Wohnung gelassen werden, die selbst beauftragt wurden oder zuvor angekündigt wurden. Weitere Präventionstipps sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Handy am Steuer - Polizei ahndet Verstöße

Landkreis Verden. Am Dienstag führten Beamte der Polizei Verden Verkehrskontrollen durch, um einer Hauptunfallursache entgegenzuwirken: Ablenkung im Straßenverkehr. Die Kontrolleure ertappten in Verden und Kirchlinteln insgesamt zehn Autofahrer, zwei Lkw-Fahrer sowie zwei Radfahrer, die während der Fahrt ein Smartphone in ihren Händen hielten. Die Führer der Kraftfahrzeuge erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von jeweils 100 Euro zuzüglich Gebühren sowie 1 Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei. Die Radfahrer werden einen Bußgeldbescheid über 55 Euro erhalten. Da die Polizei immer wieder Unfälle registrieren muss, bei denen Verkehrsteilnehmer aus scheinbar unerklärlichen Gründen zum Beispiel ungebremst auf den Vordermann auffahren oder in Kurven einfach geradeaus fahren, wird die Polizeiinspektion Verden/Osterholz derartige Ablenkungskontrollen regelmäßig wiederholen.

Unachtsamkeit: Strafverfahren gegen Fahranfänger

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 wurde am Dienstag um 19:30 Uhr eine Person schwer verletzt. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs. In Folge von Unachtsamkeit fuhr der Fahranfänger nahe der Anschlussstelle Langwedel auf einen vor ihm fahrenden Audi auf, in dem ein 64-jähriger Mann am Steuer saß. Beide Autos gerieten ins Schleudern und prallten in die Mittelschutzplanken. Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden an den Autos. Die Autobahnpolizei Langwedel leitete gegen den Fahranfänger ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Autoscheibe eingeschlagen

Verden. Die Seitenscheibe eines Ford, der auf dem Parkplatz Blumenwische geparkt war, hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr eingeschlagen. Aus dem Wagen stahl der Unbekannte lediglich eine geringe Menge Bargeld. Ungleich höher ist der entstandene Sachschaden, der auf rund 500 Euro beziffert wird. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Drei Transporter aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter gleich drei Transporter gewaltsam geöffnet. Die Firmenwagen waren geparkt an der Hauptstraße, An der Wurth sowie an der Straße Siebenkluster. Anschließend stahlen die Diebe aus allen Transportern diverse Arbeitsgeräte. Mit der Beute flohen sie letztlich unerkannt. Die Polizei Osterholz ermittelt in allen drei Fällen wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Straßenlaterne umgefahren

Lilienthal. Eine 72-jährige Fahrerin eines Dacias kam am Dienstag gegen 19:45 Uhr von der Moorhauser Landstraße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Frau blieb dabei unverletzt, der Pkw musste allerdings abgeschleppt werden und die Laterne wurde aus der Verankerung gerissen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

