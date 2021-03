Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand: Bezirksbeamte der Polizei retten 25-Jährigen aus Obergeschoss

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus am Vogelbeerweg am Freitag, 12. März, wurden vier Personen teilweise schwer verletzt.

Gegen 7.20 Uhr bemerkten Nachbarn eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Hauses und alarmierten die Rettungskräfte.

Zwei Bezirksbeamte der Polizei, 56 und 58 Jahre alt, waren als erstes am Brandort. Eine 58-jährige Mieterin der Wohnung konnte sich - im Gegensatz zu ihrem Sohn - selbstständig aus dem Haus retten. Der 25-Jährige wurde daher von den beiden Polizeibeamten aus der stark verqualmten Obergeschosswohnung herausgetragen.

Beide Bewohner kamen aufgrund der starken Rauchgasvergiftung schwerstverletzt in Krankenhäuser. Die beiden leicht verletzten Bezirksbeamten konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung mittlerweile wieder verlassen. Der 90-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung blieb unverletzt.

Die Feuerwehr beendete ihre Löscharbeiten gegen 8 Uhr. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden.(hei)

