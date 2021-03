Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Presse - Nachtragsmeldung: 29-Jähriger nach Verkehrsunfall vom 4. März verstorben

Hamm-Mittel (ots)

Genau eine Woche nach einem schwereren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Neue Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz / Friedrichstraße erlag der beteiligte Radfahrer nun seinen schweren Verletzungen in einem Hammer Krankenhaus. Der 29-Jährige aus Hamm passierte am Donnerstag, 4. März, gegen 12.48 Uhr die Radfahrerfurt der Neuen Bahnhofstraße in Richtung Norden, als es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi einer 74-Jährigen aus Hamm kam. Diese war gerade dabei, mit ihrem "Q2" von der Friedrichstraße nach links auf die Neue Bahnhofstraße abzubiegen. Die Staatsanwaltschaft hatte zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.(es)

