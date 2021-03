Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand im Mehrfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Am Mittwoch, 10. März, 11.15 Uhr, meldete ein Anwohner Polizei und Feuerwehr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße In der Mersch.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm konnten das Feuer löschen - Personen befanden sich nicht mehr im Haus.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell