POL-HH: 201117-5. Zeugenaufruf nach illegalem Straßenrennen im Hamburger Stadtgebiet

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 13.11.2020, 23:43 Uhr Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Die Ermittler der Dienstgruppe Autoposer bitten nach einem illegalen Straßenrennen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen wurden am vergangenen Freitagabend in Hamburg-Hamm auf einen Mercedes AMG aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Sievekingsallee in Richtung stadteinwärts an ihnen vorbeifuhr.

Der Fahrer versuchte offenbar, mit dem Wagen eine größtmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Beim Anfahren an zuvor rot zeigenden Ampeln wurde das Fahrzeug regelmäßig geräuschvoll beschleunigt. Der Fahrer wechselte zudem mehrfach die Fahrspur und überholte andere Verkehrsteilnehmer sowohl links als auch rechts.

Zivilen Beamten der Dienstgruppe Autoposer gelang es, den Mercedes in Hamburg-Eimsbüttel anzuhalten. Im Fahrzeug befanden sich zwei männliche Personen. Bei dem Fahrer und Halter des Fahrzeuges handelt es sich um einen 26-jährigen Deutschen. Sein Führerschein und der Mercedes wurden beschlagnahmt.

Die Ermittler der Verkehrsdirektion Ost ermitteln jetzt wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens als Alleinfahrer.

Zeugen, sofern sie die Fahrmanöver beobachtet haben oder genötigt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-53962 der Verkehrsdirektion zu melden.

Sf.

