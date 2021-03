Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag, 09. März 2021, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Große Werlstraße / Kleine Werlstraße leicht verletzt. Er befuhr gegen 21.05 Uhr den Radweg der Großen Werlstraße in Richtung Bönen. Ein 36-jähriger Autofahrer kam wiederum mit seinem Opel aus der Kleinen Werlstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Große Werlstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden Radler. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro. (as)

