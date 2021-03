Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Dienstagabend (09.03.2021) wurde eine 23-jährige Frau aus Hamm bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Münsterstraße / Heessener Straße leicht verletzt. Die 23-Jährige überquerte gegen 19.20 Uhr als Fußgängerin den Fußgängerüberweg der Heessener Straße, als es zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw-Fahrer kam. Der 54-jährige Dacia-Fahrer, ebenfalls aus Hamm, bog zum Unfallzeitpunk von der Münsterstraße rechts auf die Heessener Straße ab. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen. (as)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell