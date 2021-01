Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters eine Unfallflucht beobachtet haben. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Rangieren gegen das Heck eines Honda und beschädigte diesen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wurde. Am Honda konnten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten roten Lack feststellen, der mutmaßlich vom Fahrzeug des Unbekannten stammen dürfte.

