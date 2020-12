Polizei Duisburg

POL-DU: Polizeipräsidentin ehrt ehrliche Finder mit Überraschungspaket

DuisburgDuisburg (ots)

Die Duisburger Polizeipräsidentin lässt es sich in diesem Jahr trotz Corona nicht nehmen, die kleinen ehrlichen Finder 2020 zu ehren. Dazu hat Elke Bartels keine Mühen gescheut und mit ihrem Team ein Überraschungspaket per Kurier losgeschickt. "Gerade in dieser schwierigen Zeit wollen wir die Kleinsten für ihr vorbildliches Verhalten ehren", so die Beördenleiterin. "Handys, Geld, Schlüssel oder Portemonnaies haben die Heldinnen und Helden gefunden und abgegeben. Die Polizei ist sehr stolz auf diese Duisburger Kinder." Was so alles in dem Überraschungspaket gesteckt hat, zeigt Ihnen Einstellungsberater Michael Bach unter https://www.facebook.com/Polizei.NRW.DU/videos/740476489894845.

