POL-DU: Alt-Homberg: Unfall an Parkplatzausfahrt auf der Lauerstraße

DuisburgDuisburg (ots)

An einer Parkplatzausfahrt auf der Lauerstraße sind am Donnerstagabend (3. Dezember, 18:40 Uhr) bei Dunkelheit und Regen zwei Autos zusammengestoßen. Die 23 Jahre alte Fahrerin eines Fiat prallte beim Verlassen des Parkplatzes gegen einen von links kommenden Audi, der kurz vorher von der linken auf die rechte Spur gewechselt sein soll. Die Fahrerseite des Fiat wurde dabei so verzogen, dass die Feuerwehr die Fahrerin aus ihrem Auto befreien musste. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall und kamen zur Behandlung in Krankenhäuser, ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit. Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 der Duisburger Polizei zu melden.

