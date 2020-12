Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 78-jährige Seniorin bei Unfall verletzt

DuisburgDuisburg (ots)

Ein Autofahrer (47) hat am Donnerstagmorgen (3. Dezember, 6:45 Uhr) eine 78-jährige Fußgängerin übersehen, als diese gerade bei "Grün" die Düsseldorfer Landstraße überquerte. Die Seniorin kam von der Angertaler Straße und war in Richtung Münchener Straße unterwegs als der Mann im Opel mit ihr zusammenstieß. Er befuhr die Münchener Straße und bog nach links auf die Düsseldorfer Landstraße ab. Die Duisburgerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

