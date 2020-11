POL-OG: Zell am Hammersbach - Brand eines Altkleidercontainers, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Donnerstag gegen 7:15 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, als sie den Brand eines Altkleidercontainers in der Hindenburgstraße entdeckte. Wehrleuten aus Zell gelang es die Flammen zu löschen. Während die Ursache des Brandes noch nicht abschließend geklärt werden konnte sind die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach auf der Suche nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Beamten des Polizeiposten Zell am Hammersbach unter der Telefonnummer 07835 547490 in Verbindung zu setzen. /kw

