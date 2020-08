Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Einladung zum Pressetermin: Start der Kampagne "NRW zeigt Respekt!"

40217 (ots)

Einladung zum Pressetermin: Start der Kampagne "NRW zeigt Respekt!"

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte kümmern sich in ihrem täglichen Dienst um die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens. Immer häufiger sind sie mit aggressiven Verhalten konfrontiert, es ist zu verbalen Anfeindungen und physischen Angriffen gekommen. Die Kampagne "NRW zeigt Respekt!", die auf Initiative aller Fraktionen des Landtages zustande kam, soll dem entgegenwirken. Am kommenden Dienstag stellt Minister Herbert Reul sie in Anwesenheit von Vertretern der Landtagsfraktionen vor und gibt den offiziellen Startschuss.

Zeit: Dienstag, 25. August 2020, 12:30 Uhr Ort: Ministerium des Innern NRW Rotunde Friedrichstraße 62 - 80 40217 Düsseldorf

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

Bitte beachten Sie die Abstandsregelungen.

Mit freundlichen Grüßen

Gerrit Weber Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen



Telefon: 0211/8712301

E-Mail: pressestelle@im.nrw.de

http://www.im.nrw.de/

Original-Content von: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell