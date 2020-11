Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Winden, Baden-Baden - Ermittlungen nach Diebstählen

Winden, Baden-BadenWinden, Baden-Baden (ots)

Ein bislang Unbekannter machte sich zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 8:30 Uhr an mehreren PKW im Bereich Winden zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen soll der mutmaßliche Langfinger auf ungeklärte Weise in zwei in der Steingasse abgestellte Fahrzeuge eingedrungen sein und mehrere Gegenstände im Wert von rund 55 Euro entwendet haben. An den PKW war kein Sachschaden zu erkennen. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Straße "Im Feil". Hierbei wurde das Fahrzeuginnere eines unverschlossen abgestellten PKW durchwühlt. Nach derzeitigem Sachstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen aufgenommen.

In einem Ladengeschäft in der Lange Straße in Baden-Baden ereignete sich ebenfalls ein Diebstahl. Hierbei wurde ein 37-Jähriger gegen 15 Uhr dabei beobachtet, wie er mit verschiedenen Waren im Wert von rund 248 Euro den Kassenbereich passierte, ohne den Betrag zu begleichen. Die hinzugerufene Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden stellte bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille fest. Da keine Bezugsperson erreicht werden konnte, die den 37-Jährigen in Obhut nimmt, musste er aufgrund seines nicht mehr verkehrsfähigen körperlichen Zustandes bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell