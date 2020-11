Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

OffenburgOffenburg (ots)

Eine Renault-Fahrerin bog am Mittwochmittag gegen 15 Uhr vom "Tannweg" in die Moltkestraße links ein und missachtete dabei ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer Leichtkraftrad-Fahrerin. Die 17 Jahre alte Lenkerin des Zweirads kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde zur Behandlung in eine nahe gelegenen Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. /kw

