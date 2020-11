Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach, Oberkirch - Bettler unterwegs

LautenbachLautenbach (ots)

Der Polizei wurden am Mittwochvormittag mehrere Bettlergruppen in Lautenbach und Oberkirch gemeldet. Eine Streifenbesatzung des Polizeipostens Oberkirch konnte gegen 9:40 Uhr ein bittstellendes Trio in der Hansjakobstraße in Oberkirch feststellen. Gegen 10 Uhr wurde in der Ödsbacher Straße in Lautenbach ein weiteres Bettler-Paar gemeldet. Beide Gruppen gaben an, derzeit in einem Fahrzeug im Bereich des Bahnhofs Offenburg zu nächtigen. Sie wurden jeweils einer Personenkontrolle unterzogen. Hinweise auf Straftaten ergaben sich hierbei nicht. Das zukünftige Klingeln bei Anwohnern wurde ihnen untersagt.

