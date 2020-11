Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufmerksamer Polizist

OffenburgOffenburg (ots)

Den wachsamen Augen eines Polizeibeamten ist es zu verdanken, dass am Mittwochmittag ein von der Staatsanwaltschaft Offenburg mittels Vorführungsbefehl gesuchter Mann festgenommen werden konnte. Der Polizist war gegen 13:35 Uhr privat in der Freiburgerstraße unterwegs, als er den gesuchten 21-Jährigen erkannte. Daraufhin alarmierte er die Beamten des Polizeireviers Offenburg und hielt den Gesuchten bis zu deren Eintreffen fest. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Da der 21-Jährige die gegen ihn ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er in die örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

