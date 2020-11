Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet

KehlKehl (ots)

Was genau einen Mann am frühen Dienstagabend im Innenhof eines Anwesens in der Straße "Am alten Bahnhof" dazu bewogen hat, mit einer Schusswaffe auf seinen 45-jährigen Bekannten zu zielen, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 17 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Bekannten gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe sich der 53-Jährige in sein Zimmer zurückgezogen und eine Schreckschusswaffe geholt. Mit dieser soll er sein 45-jähriges Gegenüber bedroht und sinngemäß geäußert haben, dass er ihn umbringen werde. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt durchsuchten den mutmaßlichen Aggressor und konnten die Waffe schließlich in dessen Zimmer auffinden und sicherstellen. Verletzt wurde niemand. Den 53-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Bedrohung. /eb

