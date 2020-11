Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet

Offenburg (ots)

Nach einer Kundgebung am frühen Mittwochabend in der Offenburger Innenstadt haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg gegen den Anmelder der Versammlung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Zuge der zwischen 18 Uhr und 18.55 Uhr abgehaltenen Demonstration wurde trotz mehrfacher Ermahnungen seitens der Polizei gegen die Einhaltung der Auflagen verstoßen. So missachteten einige der Teilnehmer wiederholt die gebotenen Abstandsregeln oder lehnten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab. Zu der Kundgebung haben sich rund 270 Teilnehmer zusammengefunden.

