Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Zahlreiche Verstöße

SchutterwaldSchutterwald (ots)

Bei einer am Mittwoch durchgeführten Abstands- und Geschwindigkeitsmessung mussten zahlreiche Verstöße geahndet werden. Zwei Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle in Bühl starteten die etwa dreistündige Messung am Mittwochmorgen um 9.45 Uhr auf der A5 zwischen Offenburg und der Anschlussstelle Lahr. Insgesamt mussten 226 Verstöße zur Anzeige gebracht werden, davon 135 Delikte durch Fahrer von Lastkraftwagen. Mit einem Fahrverbot müssen 27 Verkehrsteilnehmer rechnen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell