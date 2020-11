Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert Unfall verursacht

Weil er am Donnerstagmorgen augenscheinlich alkoholisiert einen Unfall verursacht haben soll, steht einem Ford-Lenker nun ein Strafverfahren bevor. Gegen 2:10 Uhr war der 28-Jährige auf der Augustastraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll er an einer Einmündung beim Linksabbiegen den rechten Bordstein touchiert und hierbei seinen Reifen beschädigt haben. Aufgrund des Luftverlusts im rechten Vorderrad habe der PKW-Fahrer seinen Wagen nicht mehr richtig steuern können. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt soll er einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW irreparabel beschädigt haben. Im Anschluss setzte er seine Fahrt unerlaubt fort, kehrte aber kurze Zeit später wieder an die Unfallstelle zurück. Im Rahmen eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt feststellen, dass der Unfallverursacher mit über zwei Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen habe. Der 28-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Die Ermittlungen dauern derzeit an. /eb

