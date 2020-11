Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Schutterwälder Straße führte am Mittwochmittag zu einem hohen Sachschaden. Ein 59-jähriger VW-Fahrer war gegen 13:10 Uhr in Richtung Schutterwald unterwegs und stoppte seinen Wagen am Fußgängerweg auf Höhe der Neveustraße, um eine querende Fußgängerin die Straße passieren zu lassen. Der nachfolgende BMW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr dem VW-Fahrer auf. Durch den Aufprall zog der 20-Jährige Fahrer des BMW leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

