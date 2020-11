Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Versuchter Wohnungseinbruch

DurmersheimDurmersheim (ots)

Bislang Unbekannte versuchten am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr, in eine Wohnung in der Römerstraße einzudringen. Der Versuch, gewaltsam in das Gebäude einzudringen, misslang den ungebetenen Besuchern jedoch. Sie hinterließen durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Nun ermitteln die Beamten des Polizeipostens Bietigheim wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls. /kw

