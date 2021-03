Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-Jähriger durch Unbekannte beraubt

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwochabend (10. März) ist ein 23-Jähriger aus Lüdinghausen im Bereich der Münsterstraße von zwei bisher unbekannten Männern beraubt worden. Gegen 19.40 Uhr wurde das designierte Opfer von den beiden Gestalten mit einem Messer attackiert und dabei an der linken Hand mit einem Messer verletzt. Nachdem sie ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie mit einer geringen Menge Bargeld erlangt hatten, entfernten sich die Räuber in unbekannte Richtung. Der Angegriffene wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Da er nicht der Deutschen Sprache mächtig ist, konnten bislang keine weiteren tatrelevanten Erkenntnisse erlangt werden. Diese nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

