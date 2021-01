Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Festnahme eines Gesuchten: Untersuchungshaft angeordnet

Viersen: (ots)

Am Dienstagmittag gelang die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 25-jährigen Deutschen auf der Hauptstraße. Gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, lag ein Haftbefehl vor. Er wird unter anderem beschuldigt, im Dezember 2019 bei einem Einsatz der Polizei Viersen wegen Häuslicher Gewalt Widerstand geleistet zu haben. Zudem soll er einen Polizisten mit einem Faustschlag so verletzt haben, dass der Beamte der Polizeiwache Viersen mehrere Tage wegen der Verletzung dienstunfähig war. Der Haftrichter schickte den Mann gestern in Untersuchungshaft./ah (62)

