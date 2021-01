Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Wesel: Dunkler BMW, Baujahr 2004-2013 nach Unfallflucht gesucht

Viersen/Wesel (ots)

Die Polizei in Wesel bittet um Hinweise. -Neukirchen-Vluyn-

Am Montag gegen 19.50 Uhr kam es an der Einmündung Neufelder Straße / Am Hoschenhof zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrer eines Opel Zafira ordnete sich zum Unfallzeitpunkt als Linksabbieger auf der Neufelder Straße ein, da er anschließend in die Straße Am Hoschenhof abbiegen wollte. Der unbekannte BMW-Fahrer bog indes von der Straße Am Hoschenhof nach rechts auf die Neufelder Straße ab und stieß hierbei gegen den wartenden Opel Zafira. Anschließend entfernte er sich zügig auf der Niederrheinallee in Richtung Vluyn. Bei dem Unfall verlor der Verursacher Teile seines Fahrzeugs. Kollegen des Verkehrskommissariats fanden heraus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen 1er BMW der ersten Generation, Baujahr 2004 bis 2013, gehandelt haben muss. Das Auto hat eine dunkle Farblackierung. Dem Fünftürer fehlt ein Gitter vom vorderen Stoßfänger. Zudem konnten die Ermittler grossflächige Scheinwerferteile an der Örtlichkeit sicherstellen. Die Beschädigungen an dem BMW sind also deutlich erkennbar. Das Verkehrskommissariat fragt daher: Wer kann Angaben zum Unfall machen? Wem ist ein solches Auto aufgefallen, bzw. wer kann Angaben zu dem beschädigten BMW machen und weiß, wer mit einem solchen Auto unterwegs ist? Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 3092-0. Rückfragen bitte an die Pressestelle der Kreispolizei Wesel über die Rufnummer 0281 / 107-1050. /wg (59)

