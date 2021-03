Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 45 Autofahrer zu schnell

Germersheim (ots)

Gestern wurden im Dienstgebiet der Polizei Germersheim an verschiedenen Orten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zunächst wurde um 09 Uhr der Verkehr in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Insgesamt waren dort neun Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurden acht Fahrzeuge wegen technischen Mängeln beanstandet. Im Anschluss wurde in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim gelasert. Dort kam es zu 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zuletzt wurde die Kontrolle dann in die Straße "An Fronte Beckers" verlagert. Auch dort waren 13 Autofahrer zu schnell unterwegs. Als Bilanz bleiben insgesamt 45 Geschwindigkeitsverstöße. Die Unfallursache Geschwindigkeit belegt seit Jahren bei der Unfallstatistik einen der vorderen Plätze. Noch diese Woche stellen wir die Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Germersheim vor. Dort werden wir auch auf die Veränderungen im Hinblick auf diese Unfallursache eingehen.

