Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Einbruch ins Pfarrhaus

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Pfarrhaus in der Kirchstraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nach mehreren Aufbruchsversuchen an verschiedenen Türen eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Innern wurde die Küche sowie Büros nach Wertgegenständen durchsucht. Zwei Laptops, ein PC-Bildschirm und eine Spendenkasse wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendet. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell