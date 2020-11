Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe im Discounter

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Vorsicht Taschediebe! Am Samstag kurz vor 14 Uhr schnappte sich ein Unbekannter in einem Discounter Am Bücking die Handtasche eines 79-jährigen Mannes und verschwand. Das Opfer hatte die Herrentasche beim Einkaufen auf den ausklappbaren Kindersitz am Einkaufswagen gelegt. Dass sie weg war, fiel ihm leider erst auf, als er vor der Kasse stand. Er hatte keinerlei Beobachtungen gemacht.

Die Polizei warnt immer wieder vor allzu großer Vertrauensseligkeit im "vertrauten Laden um die Ecke". Gerade dort suchen Taschendiebe derzeit vermehrt ihre Opfer. Niemand behält seine Tasche beim Einkaufen fortwährend im Blick. Täter brauchen ihre Oper nur lange genug beobachten und schlagen dann geübt in der richtigen Sekunde zu. Deshalb: Wertsachen wie Portemonnaie oder Papiere gehören möglichst dicht an den Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Leider stecken viele Menschen neben ihre Bankkarte auch gleich einen Zettel mit der PIN. Dann können die Diebe gleich noch einmal am nächsten Geldautomaten abkassieren.

